日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。大金入りバッグをめぐる世にも奇妙な大騒動！＊＊＊『さよなら、僕の英雄』評点：★3.5点（5点満点）© 2025Zentropa Entertainments4ApS & Zentropa Sweden AB.「不適合」であることへの不安が人を「不適合」にする我々はしばしば忘れがちだが、世の中にはとてもとても繊細な人たちが、それなりの割合で存在