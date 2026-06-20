マリオット・インターナショナルは、ガールズグループ「TWICE」とのコラボレーション企画「キャンディー・ドリーム」を6月1日から8月31日まで展開する。TWICEの公式カラーとライトスティックをモチーフに、キャンディをテーマにしたアフタヌーンティーや、ピンクを基調としたコンセプトルームを用意する。アフタヌーンティーはJWマリオット・ホテル東京、ウェスティンホテル東京、ザ・リッツ・カールトン大阪、W大阪、シェラトング