長くてロフトが立っているため最も難しいといわれるフェアウェイウッド。苦手にしているアマチュアが多いが、得意にする秘訣は技術よりも、まずは考え方だった！ 前傾角をキープするカギはおヘソにあり おヘソが上を向くことがヘッドアップの大きな原因！ ミスの傾向もはっきりしないくらいあらゆるミスが出る人は、前傾角をキープすることだけを意識してください。前傾角のキープはすごく難