トラックメイカー／シンガーソングライターの眉村ちあきが9月12日、自身初のビルボードライブ公演＜眉村ちあき at Billboard Live YOKOHAMA 2026＞を開催することが発表となった。本公演では、眉村ちあきの音楽隊でも親交の深い兼松衆を音楽監督兼バンドメンバーに迎え、この日のためだけに編成されたスペシャルバンドとともに、特別なステージが届けられるとのこと。普段とは一味違うステージや、親密なクラブ空間で音の交感を味