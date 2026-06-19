西野カナが、アニメ『本好きの下剋上領主の養女』第2クールオープニングテーマに新曲「Power of Love」が起用されたことを発表した。なお、西野カナがアニメ主題歌を担当するのは、活動再開後初となる。「Power of Love」は、7月10日に配信リリースされることも発表された。本日から配信予約も開始しているので、ぜひチェックしていただきたい。TVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』は、シリーズ累計1300万部を超えるビブリア