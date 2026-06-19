Unipos株式会社は、全国の30～69歳の管理職層800名（従業員30名以上の企業勤務・部下あり）を対象に、「ねぎらい」に関する実態調査を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 管理職の多くは“ねぎらい”の必要性を認識-73.3％が「上司から部下への“ねぎらい”必要」と回答 約4割が“ねぎらいたいのにできなかった経験あり”- “良かれと思っても言いづらい”管