サッカー日本代表の久保建英（25）のチュニジア戦欠場が決まり、中国のサッカーファンが反応を示している。久保は、現在開催中のワールドカップ（W杯）北中米大会グループF初戦のオランダ戦で左ひざを負傷。現地の病院で検査を受け、リハビリを行っていたが、第2戦のチュニジア戦が行われるモンテレイへは移動しないことになり、欠場が決定した。日本は今大会前に南野拓実、三笘薫、遠藤航ら主力が相次いで負傷。このうち遠藤はW杯