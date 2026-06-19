国際サッカー連盟（FIFA）は17日、ワールドカップ（W杯）1次リーグE組第2戦のエクアドル対キュラソー（北京時間21日午前8時）の審判団を発表し、主審を中国の馬寧（マー・ニン）さん、副審を周飛（ジョウ・フェイ）さんが務めることになった。馬さんがW杯の試合で主審を務めるのはこの試合が初めてで、中国人審判員がW杯の試合で主審を務めるのは24年ぶりのこととなる。日本と韓国で共同開催された2002FIFAワールドカップでは、中