造船業が基幹産業となっている大分県佐伯市で18日、船の進水式にあわせてグルメを楽しめるマルシェが初めて開催されました。 貨物船の進水式 このイベントは佐伯市の本田重工業と地域おこし協力隊の隊員が初めて開催しました。 18日進水式を迎えたのは全長130メートルで総トン数1万3000トンの貨物船です。 近くの岸壁で開催されたのはその名も「造船マルシェ」、 佐伯市内の5店舗が出店し、こだわり