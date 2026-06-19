【アリアプロ II AVB】（福島県福島市hfx＿renじじぃ）メインはYAMAHAのRBXシリーズをつかっておりましたか、一身上の都合で処分。ある日、ふとトレモロ付きのギターが欲しくなり、ネットで検索。フロイドローズ付きはなーんかありきたりでつまんないなぁと、ケーラー付きを検索。したらみつけましたよ！これ。ご予算は遥かに越してましたが、必死のローンで、購入。現物きてみたらスルーネックの美しいこと。80、90年代の曲を