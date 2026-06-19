⼤泉 洋が、新曲「ひざこぞう」のMVをCREATIVE OFFICE CUE公式YouTubeチャンネルにて公開した。MVは、楽曲が持つ温かくも力強いメッセージ性をストレートに表現したストーリー仕立ての作品だという。俳優・細田佳央太が出演しており、若者が抱いている思い通りにいかない悔しさや、内に秘めた熱意をリアルかつ瑞々しく好演している。さらに、その若者の苦悩と成長を温かい眼差しで見守る上司役として、大泉 洋本人も出演。二