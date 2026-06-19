go!go!vanillasが、10月より開催する新ツアー＜go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」＞の対バンアーティストを一斉解禁した。本ツアーは、全国10会場20公演に及ぶツアーで、各会場2DAYS公演となっており、1日はgo!go!vanillasワンマンライブ、もう1日はゲストを呼んでの対バンライブとなっている。福岡公演にSaucy Dog、北海道公演にPEOPLE 1、神奈川公演にMONO NO AWARE、宮城公演にクリープハイプ、新潟公演に