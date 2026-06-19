一年の中で日が最も長くなる日である「夏至」。2026年は6月21日が夏至ですが、毎年この時期になると、なぜか起きたい時間よりも前に目が覚めてしまうことはありませんか。夏至の時期に早く目が覚めてしまう原因や二度寝をしてもよいのかについて、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【画像】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行為”です（画像6枚）光や音の刺激を受けると目が覚めやすく…