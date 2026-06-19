球団公示15日（日本時間16日）にドジャースの40人枠を外れたサンディアゴ・エスピナル内野手がフリーエージェントになった。17日（同18日）に公示された。今季マイナー契約でドジャースに入団した万能内野手は、トミー・エドマン内野手らの故障に伴ってメジャー契約を勝ち取った。しかし、エンリケ・ヘルナンデス内野手の昇格に伴い、5月25日（同26日）に40人枠を外れるDFAに。しかし、E・ヘルナンデスが再び故障したこともあ