8万円で譲ったフィギュアが損傷。「弁償してください！」と言うと…？【漫画】本編を読む配達中に起きた荷物の破損事故。補償は受けられたものの、なぜか納得できない――。そんな出来事を描いたのが、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんによる「運び屋ゆきたの漫画な日常」のエピソード『フィギュア職人』だ。今回は作品を紹介するとともに、配送事故にまつわる実情について作者に話を聞いた。■8万円で譲った一点物フィギュア『