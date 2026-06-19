「8万円の価値があるんですよ!?」一点物のフィギュアが配送中に破損事故…モヤモヤが残る配送補償の落とし穴【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
配達中に起きた荷物の破損事故。補償は受けられたものの、なぜか納得できない――。そんな出来事を描いたのが、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんによる「運び屋ゆきたの漫画な日常」のエピソード『フィギュア職人』だ。今回は作品を紹介するとともに、配送事故にまつわる実情について作者に話を聞いた。
物語の主人公は、自作フィギュアを制作している職人。SNSに作品を投稿したところ、購入希望者が現れ、8万円で譲ることになった。
丁寧に梱包して発送したものの、配送途中でフィギュアが破損してしまう。職人は「これは、8万円の価値があるんですよ!?弁償してください」と訴えるが、補償の対象となったのは制作にかかった材料費だけだった。
■“付加価値”は評価されない!?
ゆきたさんによると、配送事故では市場価値や希少性が考慮されないケースがあるという。
過去にはトレーディングカードの事故もあったそうで、「ネットでは何千円とか何万円とかの値がつくようなカードだったらしいのですが、普通にお店でカードを買う値段しか補償されなかったということがありました」と振り返る。
一点物の作品や希少なコレクションであっても、その付加価値までは補償の対象にならないことがある。そのため今回のフィギュアも、販売価格8万円ではなく材料費約5000円のみの補償となった。
■金額以上に残った悔しさ
制作者にとって、自ら時間と技術を注ぎ込んだ作品は単なる材料の集合体ではない。だからこそ補償を受けても、割り切れない気持ちが残る。作品の価値と補償額の大きな差に、多くの読者も考えさせられる内容となっている。
■発送前に考えておきたい備え
本作は、配送事故が起きた際の現実をわかりやすく描いたエピソードでもある。一点物の作品や美術品、高額なコレクションなど、代えの利かない品物を送る場合は、万が一に備えて保険の利用なども検討したいところだ。配送現場で起きるさまざまな出来事を描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」では、ほかにも配達員ならではのエピソードが数多く公開されている。
■取材協力：ゆきたこーすけ(＠kosukeyukita)
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