日銀は6月16日の金融政策決定会合で、政策金利を0.75％から1.00％へ引き上げた。政策金利が1％となるのは1995年以来、31年ぶりの高水準である。【こちらも】日米中銀通過で転換点160円円安高止まりで明暗分かれる日本株セクター市場は今回の利上げを概ね想定通りと受け止め、日経平均株価は同日、取引時間中として初めて7万円台を突破した。新NISAをきっかけに投資を始めた人の中には、「利上げで何が変わるのか」と感じてい