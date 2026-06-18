時代を超えて愛される美しいガラス工芸品を生み出すラリックは、メゾンのフラワーベース「トゥールビヨン」誕生から100周年を迎えたことを記念し、アニバーサリーを祝う新たなクリエイションを発表した。1926年にルネ・ラリックの娘であるスザンヌ・ラリック・ハヴィランドによって生み出された「トゥールビヨン」は、咲き誇るシダの繊細な美しさに着想を得て制作されたもの。デザインの美しさはもちろん、それをガラス細工として