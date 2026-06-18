《息子がパチリしてくれましたツアーも近いからパーソナルトレーニング行ってくるね！今日も暑いから水分補給してね》6月17日、Xでこうつづったのは歌手の華原朋美（51）。8月から始まる全国19都市・19公演のツアーを目前に控え、トレーニングに励んでいるようだ。「華原さんは昨年9月、デビュー30周年コンサートを一夜限りで開催しました。ですが直後に病気が見つかり、今年5月に闘病していたことを公表。コメントのなかで《12