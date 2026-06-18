グレイ・パーカー・サービスは6月26日、イラストレーター・ナガノ氏が描く「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシールを、ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」、クーリア公式通販「クーリア・オンラインストア」、「ナガノマーケット」実店舗で発売しました。■ナガノ氏が描く「くま」たちが、ぷっくりツヤツヤなボンボンドロップシールに！ドロップのようなぷっくりとした立体感とツヤツヤの透明感が特