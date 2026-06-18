かわいすぎ！　ちいかわ作者・ナガノが描く「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシール＆シール帳が登場

グレイ・パーカー・サービスは6月26日、イラストレーター・ナガノ氏が描く「ナガノキャラクターズ」のボンボンドロップシールを、ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」、クーリア公式通販「クーリア・オンラインストア」、「ナガノマーケット」実店舗で発売しました。

■ナガノ氏が描く「くま」たちが、ぷっくりツヤツヤなボンボンドロップシールに！

ドロップのようなぷっくりとした立体感とツヤツヤの透明感が特徴の「ボンボンドロップシール」に、「ナガノキャラクターズ」が仲間入りします。

シールのラインナップは、＜くまとパグ＞、＜カラーなくま＞、＜おちびな食べ物＞、＜なかまたち＞の全4種類です。

さらに、ラメの輝きが特徴の「シールバインダー」も同時発売。お気に入りのシールをコレクションして楽しめます。

（ｃ）nagano

■商品概要

商品名：ナガノキャラクターズ ボンボンドロップシール

種類：＜くまとパグ＞、＜カラーなくま＞、＜おちびな食べ物＞、＜なかまたち＞

価格：各550円

商品名：ナガノキャラクターズ シールバインダー

価格：1,760円

■販売概要

発売日：2026年6月26日（金）

販売場所：

＜オンラインストア＞

〇ナガノキャラクターズ公式WEB SHOP「ナガノマーケット」 ※11時発売

https://nagano-market.jp/

〇クーリア公式通販サイト「クーリア・オンラインストア」

https://qlia.shop/

＜取り扱い店舗＞

〇公式グッズショップ「ナガノマーケット」（常設店）

GINZA店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/ginza/

SHINSAIBASHI店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/shinsaibashi/

SAPPORO店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/sapporo/

SEOUL店：https://nagano-info.jp/tenpo_nm/seoul/ （入荷次第販売）

〇公式グッズショップ「ナガノマーケット POP UP SHOP」（期間限定ショップ）

イオンモール川口：https://nagano-info.jp/popupshop/kawaguchi/ （7月3日発売）

高雄：https://nagano-info.jp/popupshop/takao/ （入荷次第販売）

※「クーリア・オンラインストア」の販売方法、時期は、ボンボンドロップシール公式SNSアカウント（X、Instagram）にて発表

（フォルサ）