来年春に統合される大分県臼杵市の小学校3校で、18日から児童が合同で授業を受ける取り組みが始まりました。 【写真を見る】統合予定の小学校3校で合同授業児童180人が交流深める大分・臼杵市 臼杵市の野津小学校と南野津小学校、川登小学校は児童数の減少で、来年度からの統合が決まっています。 統合をスムーズに進めようと、3校の児童あわせて180人が6月26日まで野津小学校で一緒に授業を受け交流を深めます。 18