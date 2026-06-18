過去の様子（江戸清提供）江戸清（横浜市中区）は７〜８月、横浜中華街の本店で子ども向けの「中華まん手作り教室」を開く。今月末まで参加者を募集している。参加無料。肉まん、あんまん、シューマイを作る。日程は７月２２、２３、２９、３０日、８月５、６、１８、１９日の計８日間で、各日午前１１時〜午後１時半を予定。対象は新規参加の小学１〜６年生と保護者（１組２〜３人）。各日３組限定。抽選制で、応募は公式サ