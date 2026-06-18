全日本空輸（ANA）は、ボーイング787型機で使用された客室窓をアップサイクルしたスツールを6月9日に発売した。天板はボーイング787型機の客室窓で、脚部は九州の古民家で使用されたケヤキの古木などで、滑り止めは「宮崎県産の和牛の革を使用した野球グローブ」の端材で作り上げた。30脚限定で、ANAのロゴと、シリアルナンバー、製造に関係した各社のロゴを刻印している。販売場所はオンラインショップ「ANA Mall ワクワクショッ