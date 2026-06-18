【牧元一の孤人焦点】6月19日公開の映画「免許返納！？」（河合勇人監督）に出演した俳優の西野七瀬（32）がインタビューに応じた。70歳の映画スター・南条弘（舘ひろし）が人生最大の危機に直面して右往左往するコメディー・ヒューマンドラマで、西野は南条のマネジャー・川奈舞役。舘が「西野くんがこの映画の生命線」と公言するほどの重要な役を演じ切った思いを聞いた。──マネジャー役と聞いた時の心境を教えてくださ