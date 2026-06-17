勤務先の美容クリニックの女性客に対し、それとわからないような複数の小型カメラで盗撮を繰り返していた男が再逮捕された。ターゲットは10代〜20代前半の女性だった。【写真】10代〜20代前半の女性がターゲットにされた事件現場パソコンからは約10人を盗撮映像が盗撮被害者は19歳と22歳、このたび明らかになった被害者は犯行当時15歳の女子高生だった。いずれも客として訪れた美容クリニックで全身脱毛の施術を受けている最