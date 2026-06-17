2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて開催を予定している『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2026 A/W）が追加情報を発表した。『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』超豪華出演者第4弾発表！時代のガールズマインドを体現するカリスマ的存在で、唯一無二の魅力で“憧れ”を更新し続けている藤田ニコルが、第一子出産後初のイベント出演決定ϖ