シンプルだから作りやすいティラミスの黄金比率生クリーム1/2カップ卵1個砂糖60gマスカルポーネチーズ200gインスタントコーヒー5gココアパウダー5g口溶けはふんわり、軽やか。マスカルポーネと生クリームを合わせた濃厚なこくと甘さに、ビターなコーヒー、ココアが重なります。ティラミス材料(約20×18× 高さ6?の器1個分)生クリーム（乳脂肪分40％以上のもの）1/2カップ卵（Mサイズ）1個グラニュー糖（または上白糖）60gマスカル