全国で180店舗を展開するコーヒーチェーン「カフェ・ベローチェ」が大分市に県内初出店し、初日から多くの客でにぎわっています。 【写真を見る】手頃な価格が人気「カフェ・ベローチェ」大分初上陸「ソフトクリームがたっぷり！」看板メニューに歓喜の声 大分市のイオンパークプレイス大分店に17日オープンした「カフェ・ベローチェ」。関東・関西など主要都市