北朝鮮が、生成AIの代表格であるChatGPTのような大規模言語モデル（LLM）の開発ではなく、監視や軍事、サイバー工作など特定の用途に特化した「任務特化型AI」の実用化を進めている可能性が浮上した。韓国の国家安保戦略研究院（INSS）の金ミンジョン先端技術戦略センター長が15日に公表した戦略報告「北朝鮮AI能力評価と安全保障上の含意―音声AI技術と演算環境を中心に」が明らかにした。報告書は、北朝鮮の研究者らが公開した音