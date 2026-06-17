今回は、最愛の彼氏にフラれ、絶望した時に起きたことについて紹介します。フラれたショックで生きる気力を失っていたけど…「元カレとは6年付き合い結婚の話も出ていたのですが、『浮気相手が妊娠したから別れてくれ……』と言われ、突然フラれました。最愛の人にフラれたショックと、浮気をされていたショックで寝られない日が続き、食事もしばらく喉を通りませんでした。すっかり憔悴しきっていた私でしたが、ある日赤信号なの