● 今日は2026年6月17日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。☆今日の12星座占い・注目ポイント☆2026年6月17日の12星座占いでは、ふたご座が総合運1位。あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運気を生かすことができます。2位はさそり座