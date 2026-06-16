セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、値ごろ感のあるおむすび「銀しゃりむすび」シリーズを6月23日から、順次、発売します。【ヤバっ！】中身も気になる！おいしそうな「銀しゃりむすび」シリーズ全ビジュアルを見る！同シリーズは、「おいしいお米を食べたい」というニーズに応えるため、「お米本来のおいしさを、もっとダイレクトに味わっていただく」というコンセプトのもと、あえてノリを使用しない設計