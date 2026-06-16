セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、値ごろ感のあるおむすび「銀しゃりむすび」シリーズを6月23日から、順次、発売します。

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同シリーズは、「おいしいお米を食べたい」というニーズに応えるため、「お米本来のおいしさを、もっとダイレクトに味わっていただく」というコンセプトのもと、あえてノリを使用しない設計としています。

米は、全国各地の優良な産地・品種の中から厳選した米を数種類ブレンドし、米への負荷が少ない「低圧精米」を採用。粒立ちがよく甘みが感じられるご飯になるよう独自の品質基準を定め、各地域にご飯を炊くプロ「炊飯マイスター」がいて、工場での炊き上がりのご飯の品質管理をしているということです。

具は「塩むすび」（145円、以下、税込み）、「ツナマヨネーズ」「紀州南高梅」「北海道産昆布」（いずれも159円）、「焼しゃけ」「辛子明太子」（ともに181円）の6種類

担当者は「本シリーズでは、お米そのものの価値を改めて見つめ直し、素材本来のおいしさをよりダイレクトに感じていただける商品に仕立てました」と説明。続けて、「この考え方に基づきパッケージについても見直しを行い、シンプルに研ぎ澄ますことで、お米のおいしさや上質感が伝わるデザインを追求しています」とアピール。さらに、「同時に設計の最適化を図ることで、品質と価格のバランスにも配慮し、日常の中で手に取りやすい商品を実現しました」とコメントを寄せています。

※消費税は8％で計算しています。