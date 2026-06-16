開催：2026.6.16 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 7 - 3 [ロイヤルズ] MLBの試合が16日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとロイヤルズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレス、対するロイヤルズの先発投手はミッチ・スペンスで試合は開始した。 3回裏、3番 カーティス・ミード 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでナショ