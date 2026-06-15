サッカー日本代表の遠藤航（33）が6月12日、Xを更新。開幕当日にW杯メンバーからの離脱を発表するとともに、代表からの電撃引退を表明した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 前回大会カタールW杯後、日本代表キャプテンに就任し、チームをけん引してきた遠藤は、「発表にあった通りW杯メンバ}