結論から書きます。これはめちゃお得です。全国に展開している串カツ食べ放題専門店の「串家物語」では、公式モバイルサイトからモバイル会員に登録しておくと、誕生月に使える串カツ食べ放題特別価格948円（税込1,042円）クーポンが配信されてきます。串家物語の食べ放題料金は平日と休日、ランチとディナーで異なり、店舗によっても異なるかもしれませんが、今回足を運んだ「ららぽーと富士見店」の平日ディナーの料金は大人一名