美しいフォームでの?飛び込み?が動物園で目撃された。【写真・映像】天王寺動物園の人気者・ホッキョクグマの「ホウちゃん」飛び込み集X上で注目を浴びた、その姿とは――。Xユーザーのイアラ‍❄️‎（＠iarahouchan）さんが2026年5月2日に投稿したのは、天王寺動物園のホッキョクグマ・ホウちゃん(5歳・メス)の飛び込みシーン。丸みのある大きな体で、両足をぴたりと揃えたままプールに突入していくその姿