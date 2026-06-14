/



選手、スタッフ、サポーター、

パートナー、ホームタウン。



すべての想いをつなぐ存在でありたい

という願いを込め、

エンブレムを初めて胸の中心へ。



▼INFORMATIONhttps://t.co/dXyyVcogQE pic.twitter.com/oNr4XjgbhW