【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読むW先輩宅の騒霊_P29W先輩宅の騒霊_P30W先輩宅の騒霊_P31W先輩宅の騒霊_P32W先輩宅の騒霊_P33W先輩宅の騒霊_P34→【漫画】『怖いトモダチ』を読む