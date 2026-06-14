【漫画】本編を読む

現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。

→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む

W先輩宅の騒霊_P29


W先輩宅の騒霊_P30


W先輩宅の騒霊_P31


W先輩宅の騒霊_P32


W先輩宅の騒霊_P33


W先輩宅の騒霊_P34


→【漫画】『怖いトモダチ』を読む

→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む

著：送達ねこ