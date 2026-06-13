ジャパンエンターテイメントは、テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の開業1周年を記念して、短時間滞在向けの期間限定チケット「ふらっとチケット」の発売を、6月10日午後8時から開始した。「ふらっとチケット」は、入場チケットに対象アトラクション1回券をセットにしたもので、ダイナソー サファリ、やんばるトルネード、ファインディング ダイナソーズ、やんばるフレンズ、トレジャー ファイトの5種類のアト