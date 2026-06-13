開催：2026.6.13 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 8 - 10 [アストロズ] MLBの試合が13日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとアストロズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラ、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。 1回表、2番 ヨルダン・アルバレス 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 KC 0-2 HOU、3番 ク