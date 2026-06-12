1994年に開業した恵比寿ガーデンプレイスは、平成の東京を象徴する複合施設のひとつだ。時計広場で待ち合わせ、三越で買い物をして、ビヤステーション恵比寿で乾杯する。多くの人にとって、そこは日常とは切り離された「特別な場所」だった。ところが三越もビヤステーションも、いまはもうない。それでも施設は寂れていない。むしろ業績は上がっている。その背景を、街歩きライターの杉浦圭さんがリポートする――。（前編）■「お