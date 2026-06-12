敵地パイレーツ戦【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に先発。5回に一塁カバーに走った際に走者と接触。足を痛めた素振りを見せ、そのまま降板となった。今季チームトップの7勝をマークしている左腕は、4回まで無失点ピッチングを披露。しかし5回に2本の本塁打を浴びて3点を奪われた。続くレイノルズの打球