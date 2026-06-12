11日、日本代表のキャプテンMF遠藤航が怪我のため離脱した。3月のイギリス遠征でA代表デビューを飾ったFW塩貝健人(ボルフスブルク)にとって、遠藤と関わった時間は5月末の北中米ワールドカップ直前の国内合宿からの短期間。それでも、21歳の若武者は「遠藤さんの分まで頑張るところは大会で見せていければ」と思いを述べた。遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、その後は長いリハビリ期間を過ごした。遠藤が不在だった3月のイ