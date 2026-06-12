北中米W杯初戦オランダ戦の3日前、まさに急転直下での主将交代だった。左足首の負傷でチーム離脱が決まったMF遠藤航(リバプール)に代わってキャプテンに就任することが決まったDF板倉滉(アヤックス)が11日の練習後、報道陣の取材に対応。「責任を持って引き受けた。このチームを強くしたい思いはずっと持っているので、日本代表のキャプテンとしてこのチームを勝たせられるように頑張りたい」と決意を語った。現地時間11日朝