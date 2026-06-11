フリーアナウンサーの中村江里子（57）が11日、自身のインスタグラムを更新。ある日のミラノでのディナーのコーディネートが話題を呼んでいる。黒のワンピースに真っ赤なペタンコ靴、“パックされた6つのリンゴ”を抱えた自身の写真を投稿した中村。この日は友人夫婦とディナーをすることになり「歩いてお店まで行くので、まずはペタンコ靴で。袋にヒールの靴を入れて、お店の前で履き替える」ことにしたという。そしてお店