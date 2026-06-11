GLIM SPANKYが、本日から世界独占配信となる鈴鹿央士主演のNetflixシリーズ『喧嘩独学』のエンディング曲に、2016年7月リリースの「怒りをくれよ」が起用されたことを発表した。『喧嘩独学』は、「LINEマンガ」発の同名ウェブトゥーンが原作で、国内累計閲覧数5.4億回、グローバル累計22.8億回を誇る作品。監督は武内英樹、脚本は徳永友一、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』のタッグでNetflixでの初実写化に挑む。暴力や貧困、あら