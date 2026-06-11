漫画家の「平成こじらせ部屋」さんの漫画「4コマ【誘惑】」がインスタグラムで8000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む見知らぬお姉さんから、「あそこがうちのマンションよ」「お姉さんと楽しいことしない？」と誘われた学生。戸惑いつつも、誘いを受けて…という内容で、読者からは「うらやましい」「自分も参加したい」「これぞイケナイ遊びだな」などの声が上がっています。見知らぬお姉さん